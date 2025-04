Muzyczny piątek w Białymstoku – koncerty 11 kwietnia

8 kwietnia, 2025

W piątek 11 kwietnia, w trzech różnych miejscach odbędą się niezwykłe koncerty, które zaspokoją gusta zarówno fanów bluesa, rocka, jak i musicalowych brzmień. Patronem medialnym wydarzeń jest Radio Akadera.

The Old Dziads w Klubie Muzycznym Sześcian

Zespół The Old Dziads zaprasza na Koncert (przed)Wielkanocny, podczas którego usłyszymy ich najlepsze utwory w klimacie bluesa, szant i piosenki autorskiej. Grupa założona w 1998 roku, niezmiennie łączy pasję i humor, oferując publiczności wieczór pełen dobrej muzyki i energii.

Michał Kielak i The Mystery Train w Klubie Fama

Michał Kielak, jeden z najwybitniejszych polskich harmonijkarzy, wystąpi ze swoim zespołem The Mystery Train. Artyści zaprezentują materiał z płyty „Keys in my pocket”, łączący blues, rock, americana i żywiołowy rock’n’roll. W skład grupy wchodzą wybitni muzycy, m.in. Amiya, Jakub Andrzejewski i Krzysztof Głuch, gwarantując koncert pełen emocji i doskonałego brzmienia.

Musical Melodies V w Nie Teatrze

Edyta Krzemień i Damian Aleksander po raz kolejny spotkają się na jednej scenie, by przenieść widzów w świat musicalowych hitów. Musical Melodies V to wieczór pełen wzruszeń i muzycznej wirtuozerii, a przy fortepianie towarzyszyć im będzie Jacek Szwaj. To wydarzenie to prawdziwa gratka dla fanów teatru muzycznego. (hp)