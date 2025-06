Muzyczny piątek w Białymstoku: Cohen na bluesowo i musicalowe emocje na żywo

4 czerwca, 2025

Miłośnicy poezji, bluesa i musicalu będą mieli okazję doświadczyć dwóch zupełnie różnych, ale równie poruszających wydarzeń. W piątek 6 czerwca, w Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi zespół The Old Dziads z programem poświęconym twórczości Leonarda Cohena, a w Nie Teatrze odbędzie się osiemnasta odsłona cyklu Musical Jam Live. Patronem medialnym obu koncertów jest Radio Akadera.

Leonard Cohen w bluesowym wydaniu The Old Dziads

W klimatycznej przestrzeni Sześcianu zabrzmią najpiękniejsze utwory Leonarda Cohena w niepowtarzalnych, autorskich aranżacjach białostockiej grupy The Old Dziads. Ten wieczór będzie muzycznym ukłonem w stronę kanadyjskiego barda – wypełniony melancholią, poezją i szczerością przekazu. Zespół, znany z emocjonalnego podejścia do muzyki i charyzmatycznego brzmienia, zaprosi publiczność w podróż przez najbardziej poruszające momenty Cohenowskiej twórczości.

Musical Jam Live XVIII: głosy, które opowiadają emocje

W tym samym czasie, w przestrzeni Nie Teatru, Karina Komendera po raz osiemnasty poprowadzi wieczór z cyklu Musical Jam Live. Pod hasłem „Teenage dreams, adult drama” wystąpią Marta Florek i Rafał Szatan – artyści znani z największych scen musicalowych w Polsce. W programie znajdą się utwory opowiadające o młodzieńczych marzeniach i dorosłych rozczarowaniach, a całość – jak zawsze – oplecie pełna pasji narracja muzyczna prowadzona przez Karinę Komenderę. Wieczór zapowiada się jako spotkanie z emocjami, szczerością i artystyczną energią. (hp)