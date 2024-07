Muzyczny piątek w Białymstoku: Adriano Trindade i koncert z cyklu Tarasowo-Koncertowo „Majne Hent”

2 lipca, 2024

W najbliższy piątek 5 lipca, w Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi Adriano Trindade, a w Centrum im. Ludwika Zamenhofa odbędzie się koncert z cyklu Tarasowo-Koncertowo, podczas którego swoje umiejętności zaprezentują Maja Miro i Patrycja Betley w koncercie zatytułowanym „Majne Hent/Moje Dłonie”. Patronem medialnym obu wydarzeń jest Radio Akadera.

Adriano Trindade, mieszkający obecnie w Berlinie, uważany jest za prekursora samby rocka na europejskim kontynencie i jednego z najważniejszych przedstawicieli brazylijskiego jazzu na świecie. Trindade koncertował w 56 krajach, występując zarówno w klubach jazzowych jak i na renomowanych festiwalach, takich jak Ronnie Scott w Londynie, North Sea Jazz w Amsterdamie, 38 Riv w Paryżu oraz Prague Jazz Festival w Czechach. W 2008 roku nagrał solowy album, który został wydany w Niemczech, Korei Południowej i Australii. Trindade jest również autorem licznych kompozycji, które znajdują się na jego płytach. Jego najnowszy album „A New Experience” z 2022 roku, łączy w sobie samba-jazz, latin-jazz, samba-rock, shuffle, funk i bossa novę, prezentując aranżacje z udziałem sekcji dętej. W piątek będzie można usłyszeć jego unikalny styl na żywo w Klubie Muzycznym Sześcian.

Punktem wyjścia do projektu „Majne Hent/Moje Dłonie”, który zostanie zaprezentowany w ramach cyklu Tarasowo-Koncertowo, są fascynujące wiersze poetek jidysz, wydane w ostatnich latach w języku polskim. Ta twórczość stanowi zwierciadło ważnych procesów, dzięki którym kobiety uzyskały możliwość działania zgodnie ze swoją wrażliwością, potrzebami, pragnieniami i możliwościami, często przeciwstawiając się surowej tradycji. Joanna Lisek, jedna z autorek przekładów wierszy z języka jidysz, zwróciła uwagę na istotny wątek dotyczący kobiecych dłoni, często pojawiający się w literaturze jidysz. W judaizmie rola kobiecych rąk jest silnie akcentowana, co ma związek z patriarchalnym porządkiem. W Talmudzie podkreśla się, że mądrość kobiety spoczywa w jej rękach, co znajduje swoje biblijne zakorzenienie w Przypowieści Salomona opisującej ejszes chail – dzielną niewiastę, której aktywność rąk (tkanie, opieka nad winnicą, pielęgnowanie ubogich) wysuwa się na pierwszy plan. W poezji jidysz gest unoszenia rąk nad głowę staje się symbolem więzi z wcześniejszymi pokoleniami kobiet żydowskich. Nowoczesne kobiety często pragną uwolnić się od tego gestu, lecz pozostaje on głęboko zakorzeniony w ich tożsamości. Dłonie w tej poezji symbolizują kondycję kobiety, łamią zakazy, wnoszą poczucie winy wobec przodkiń, przynoszą rewolucję obyczajową, wyciągają się do wolności i miłości. Łączą osamotnione byty ludzkie, kreują i przywracają harmonię światu. Projekt „Majne Hent/Moje Dłonie” z udziałem Mai Miro i Patrycji Betley, prezentuje muzykę, która poszerza, interpretuje i odnosi się do najważniejszych wierszy poetek jidysz. (hp)