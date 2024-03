Muzyczne wibracje w Białymstoku: weekendowe koncerty

7 marca, 2024

Najbliższa sobota to rockowe granie w Klubie Fama oraz w Pubie 6-ścian, gdzie zobaczymy zespoły: Kreha, Late Clock, Usmi oraz Waterside. Niedzielny wieczór w Nie Teatrze upłynie przy śpiewie barda, Jana Kondraka.

9 marca w Pubie 6-ścian wystąpią zespoły Usmi i Waterside, oferując mieszankę dźwięków, która wprawi w zachwyt nawet najbardziej wymagających melomanów. Usmi to dwóch braci grających narcobeat – niezwykłe połączenie rocka, elektroniki, funku, popu, a nawet rapu. Ich najnowszy singiel „Chciałbym”, wydany we wrześniu 2023 roku, zapowiada nadchodzący album „generacja_z”. Waterside to białostocka formacja rockowa założona w 2017 roku, której muzykę określa się jako energetyczny koktajl różnorodnych brzmień. Ich bogata historia koncertowa oraz charyzmatyczna wokalistka Daria Ostapczuk gwarantują wieczór pełen rockowego szaleństwa i emocji.

W Klubie Fama scenę opanują zespoły Late Clock i Kreha. Warszawska formacja Late Clock zaskoczy swoją niekonwencjonalnością i niepowtarzalnym stylem, który łączy w sobie elementy jazzu, popu i rocka. Ich muzyka, pełna charakteru i osobowości jest prawdziwą ucztą dla uszu. Z kolei Kreha, białostocka formacja rockowa, znana jest z energetycznych i niezapomnianych występów na scenie. Charyzmatyczny frontman Michał Kapelko, w połączeniu z bogatym instrumentarium zespołu, tworzy wyjątkową atmosferę. Ich piosenka „Polskie disco” znajdowała się na Liście Przebojów Kultowej Akadery. Radio Akadera jest patronem medialnym powyższych wydarzeń.

10 marca Nie Teatr w Białymstoku zaprasza na wyjątkowe wydarzenie muzyczne – wieczór ze Stachurą w wykonaniu jednego z najwybitniejszych głosów nurtu bardowskiego – Jana Kondraka. Koncert będzie doskonałą okazją do uczczenia Dnia Mężczyzny w wyjątkowy sposób. Jan Kondrak, absolwent polonistyki na UMCS, jest autorem, kompozytorem i wykonawcą piosenek, a także tłumaczem, publicystą i prozaikiem. Związany z Lubelską Federacją Bardów, zdobył liczne nagrody na festiwalach muzycznych w Polsce. Jego muzyczna wizja twórczości Edwarda Stachury, zwłaszcza poemat Missa Pagana, przyniosła mu uznanie i popularność. Podczas koncertu publiczność usłyszy nie tylko kultowe utwory związane ze Stachurą, ale także piosenki z albumów Madame I i Madame II. (hp)