Muzyczne projekty edukacyjne w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Listopad 8, 2022

Audycja „Konopnicka w barwach muzyki”, fot. Hanna Kość Audycja „Konopnicka w barwach muzyki”, fot. Hanna Kość

Opera i Filharmonia Podlaska rozpoczęła cykl audycji muzycznych dla dzieci. Będą to trzy różne projekty, wszystkie realizowane jeszcze w tym roku.

We wtorek (08.11) pierwszy raz młodzi widzowie mogli obejrzeć „Konopnicką w barwach muzyki”. Jest to spektakl muzyczny opowiadający powstanie „Śpiewnika dla dzieci” z piosenkami Zygmunta Noskowskiego do tekstów Marii Konopnickiej.

– „Śpiewnik dla dzieci” przeprowadza nas przez rytm dyktowany przez pory roku – mówi Maria Wróblewska, autorka scenariusza i aktorka w spektaklu. – Są obyczaje i obrzędy związane z porami roku np. piosenka „Żniwa” opowiada co chłopi robią w polu, „Młocka” to piosenka o młóceniu. Najbardziej znaną piosenką, która otwiera śpiewnik jest „Zła zima”, czyli „hu hu ha zima zła”, którą wszystkie dzieci znają.

W spektaklu są piosenki wykonywane na żywo z akompaniamentem fortepianu, wspólny śpiew, gra na instrumentach perkusyjnych oraz zabawy muzyczno-ruchowe. To niejedyny projekt edukacyjny Opery i Filharmonii Podlaskiej skierowany do najmłodszych.

– Zapraszamy najmłodszych na audycję przygotowaną przez oboistkę naszej orkiestry Kingę Szmigulską – mówi Małgorzata Jopich, rzecznik prasowy Opery i Filharmonii Podlaskiej. – Jest to audycja pod nazwą „Poranek młodego melomana”. Tu najmłodsi odkryją magiczny świata muzyki poprzez multi-zmysłową naukę połączoną ze świetną zabawą. Wznowimy także audycję muzyczną „Trzy światy” przygotowaną przez muzyków naszej orkiestry, gdzie zabiorą najmłodszych w podróż przez świat muzyki klasycznej, rozrywkowej i instrumentów perkusyjnych.

Do końca roku zaplanowanych jest po kilkanaście prezentacji każdej audycji dla grup przedszkolnych i szkolnych, są również terminy pokazów familijnych. We wszystkich projektach występują zawodowi muzycy z Opery i Filharmonii Podlaskiej. (hk)