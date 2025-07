Muzyczne lato w Białymstoku: 17 lipca dwa koncerty – folk na tarasie i synth-punkowa energia

14 lipca, 2025

Białystok rozbrzmi dźwiękami dwóch zupełnie różnych muzycznych światów. W kameralnym Nie Teatrze wystąpi folkowy Crane Days, natomiast w Zmianie Klimatu zagra żywiołowe, węgierskie trio Kabelok. To wieczór, który każdy miłośnik muzyki powinien zaznaczyć w kalendarzu. Radio Akadera jest patronem medialnym koncertów.

Nie Teatr: Crane Days i folk utkany z melancholii

Subtelna gitara, harmonijki, poetycki tekst i głos, który otula jak koc w chłodny wieczór – tak zapowiada się koncert Crane Days, artysty poruszającego się w estetyce contemporary folk. W programie utwory z najnowszego albumu Winter Sowing oraz inne muzyczne historie – pełne ciszy, zapachu żywicy, śniegu i łagodnej melancholii.

Crane Days to solowy projekt Krzysztofa Wojsława, który wydał już osiem albumów na Bandcampie. Każdy z nich to osobna opowieść – od wewnętrznej dziecięcej czułości po społeczne manifesty. Letni koncert na tarasie Nie Teatru będzie okazją do zanurzenia się w muzycznym świecie utkanym z dźwięków, snów i ciszy.

Zmiana Klimatu: Kabelok – węgierski synth-punk bez hamulców

Jeśli zamiast melancholii wolicie eksplozję energii – tego samego wieczoru w Zmianie Klimatu zagra Kabelok, szalone trio z Węgier. Synth-punkowe brzmienia, dwa rozkrzyczane syntezatory i bębny, które nie dają wytchnienia – ich koncerty to dzika, niemal taneczna ekstaza z domieszką punkowego chaosu. To nie tylko koncert – to potężny zastrzyk energii, który rozgrzeje parkiet nawet w środku lipca. (hp)