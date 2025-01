Muzyczne kontrasty w Białymstoku: Wodecki, Zerova i metalowe brzmienia

21 stycznia, 2025

W Białymstoku szykuje się kolejny intensywny tydzień pełen muzycznych wrażeń! W ramach cyklu „Drobna Zmiana Klimatu” 23 stycznia w Zmianie Klimatu usłyszymy „W Dobrym Tonie Wodecki Tribute”, a dzień później, na tej samej scenie wystąpi zespół Zerova. Tego samego dnia, czyli 24 stycznia, w Klubie Muzycznym Sześcian odbędzie się wieczór pełen metalowych emocji – na scenie zagrają 1913, Obstruct i Devaner. Wszystkie wydarzenia odbywają się pod patronatem medialnym Radia Akadera.

23 stycznia w Zmianie Klimatu odbędzie się wyjątkowy koncert w ramach cyklu „Drobna Zmiana Klimatu”. Tym razem na scenie pojawi się projekt „W Dobrym Tonie – Wodecki Tribute”, prezentujący kameralne aranżacje utworów Zbigniewa Wodeckiego. Przeboje takie jak „Lubię wracać tam, gdzie byłem” czy „Zabiorę Cię dziś na bal” nabiorą nowego nostalgicznego charakteru, a publiczność będzie mogła na nowo odkryć piękno tych ponadczasowych melodii.

Dzień później w Zmianie Klimatu wystąpi Zerova – zespół z Białegostoku znany z eksperymentalnego podejścia do muzyki elektronicznej. Ich twórczość to połączenie różnorodnych stylów, w tym ambientu i alternatywy, które odzwierciedlają artystyczną dojrzałość zespołu oraz jego chęć ciągłego poszukiwania nowych form wyrazu. To okazja aby usłyszeć zespół po dłuższej przerwie i zanurzyć się w ich świeże, pełne emocji brzmienia.

Tego samego dnia 24 stycznia, w Klubie Muzycznym Sześcian czeka gratka dla fanów mocniejszych dźwięków. Na scenie wystąpią trzy zespoły metalowe:

– 1914 – ukraiński skład, który w swoich utworach odwołuje się do historii I wojny światowej, łącząc blackened death metal z doomowymi elementami.

– Orbstruct – również z Ukrainy, reprezentujący oldschoolowy death metal z mrocznym i melancholijnym klimatem.

– Devaner – białostocki zespół thrash metalowy, inspirowany klasykami gatunku, takimi jak Sepultura. Ich koncert będzie okazją, by usłyszeć utwory z dwóch albumów oraz energetyczny materiał z ostatnich lat.

Wszystkie te wydarzenia odbędą się pod patronatem medialnym Radia Akadera. To idealna okazja by poczuć różnorodność muzycznej sceny Białegostoku – od nostalgicznych dźwięków Wodeckiego, przez elektroniczną alternatywę, aż po ciężkie, metalowe riffy. (hp)