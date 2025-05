Muzyczna sobota w Białymstoku – od rocka i metalu po musical i hołd dla Coja

8 maja, 2025

Sobota 10 maja w Białymstoku zapowiada się różnorodnie i emocjonująco. Na koncertowych scenach – od rockowej młodości, przez metalowy żywioł, po kameralny fortepian i spektakularny musical. Radio Akadera jest patronem medialnym koncertów.

Klub Sześcian – nowe głosy, mocne riffy

W sobotni wieczór scenę Klubu Muzycznego Sześcian opanują trzy zespoły, których muzyka łączy szczerość emocji z energetycznym brzmieniem. Wystąpią: Isaac Goldenberg – laureat Rockowań i Łomotu 2024, z materiałem z płyty „ZIMY EP” oraz premierowymi kompozycjami; Madegg – zespół z Białegostoku, grający mocny, riffowy rock inspirowany latami 90.; Elipsed Lights – grupa przyjaciół tworzących przestrzeń do wyciszenia i refleksji przez muzykę.

Moto Pub – metalowy front i energia breakdownów

Moto Pub przygotował propozycję dla fanów metalcore’u i death metalu. Wystąpią: My Own Abyss – jeden z czołowych polskich zespołów metalcore’owych, promujący EP-kę „Dead End”; Praise The Sun – nowoczesny death metal z Warszawy; My Heart In Atrophy – warszawski deathcore pełen intensywności.

Białystok Music Club – fortepianowa opowieść ze Wschodu

Na scenie Białystok Music Club usłyszymy Anastazję z Mariupola, artystkę i pisarkę, która tym razem zaprezentuje fortepianowy hołd dla Wiktora Coja. W programie: piosenki zespołu Kino w autorskich, kameralnych aranżacjach oraz intymne kompozycje własne, m.in. „Miasto w kosmosie” i „Piosenka dla dziadka”. To koncert oparty wyłącznie na fortepianie i prawdzie.

Opera i Filharmonia Podlaska – Vesper, historia kobiety niezłomnej

Na dużej scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystawiony zostanie musical Vesper, inspirowany życiem Krystyny Skarbek – legendarnej agentki II wojny światowej. To widowisko łączące dokumentalną precyzję z muzyką, choreografią i spektakularnymi efektami. Opowieść o miłości, odwadze i historii, która przez dekady była przemilczana. (hp)