Muzyczna sobota w Białymstoku – 22 marca

19 marca, 2025

W sobotę 22 marca, na kilku białostockich scenach jednocześnie zagoszczą zarówno legendy polskiego metalu, jak i subtelny avant pop, gitarowe klasyki oraz punkrockowe brzmienia. To będzie wieczór pełen emocji, który zadowoli nawet najbardziej wymagających fanów muzyki.

Klub Fama: Mikromusic – „Nie umiem tańczyć tour”

W klubie Fama wystąpi Mikromusic – zespół, który od lat zachwyca połączeniem avant popu z elementami folku, jazzu i rocka. Koncert w ramach trasy „Nie umiem tańczyć tour” to okazja, by usłyszeć utwory z najnowszej płyty zespołu, wydanej w styczniu 2025 roku. Eteryczny wokal Natalii Grosiak oraz instrumentalne bogactwo zapowiadają prawdziwą ucztę muzyczną. Na żywo zabrzmią nowe utwory, takie jak „Wkurzasz mnie”, „Nie biłeś się nigdy o mnie” oraz ekologiczny singiel „Jestem rzeką”. Nie zabraknie też kultowych hitów z poprzednich albumów.

Klub Muzyczny Sześcian: Stratosfera – gitarowa podróż w czasie

Miłośnicy klasycznych gitarowych brzmień powinni koniecznie zajrzeć do Klubu Muzycznego Sześcian, gdzie wystąpi Stratosfera. To zespół tworzony przez doświadczonych muzyków, którzy z pasją wykonują instrumentalne hity lat 60., inspirowane takimi grupami jak The Shadows, The Ventures, The Beatles, The Animals czy Beach Boys. W programie koncertu znajdą się również tematy filmowe oraz autorskie kompozycje.

Zmiana Klimatu: Turbo – metalowy wulkan energii

Zmiana Klimatu zamieni się w twierdzę polskiego heavy metalu za sprawą legendy gatunku – zespołu Turbo. Trasa koncertowa związana jest z premierą nowego albumu – pierwszego od ponad 11 lat! Dodatkowo muzycy świętują 40-lecie kultowej płyty „Smak Ciszy”. Na scenie pojawią się nie tylko nowe utwory, ale także największe hity z bogatej dyskografii zespołu. To wyjątkowy moment, by uczcić metalową historię i usłyszeć na żywo jeden z najbardziej kultowych polskich zespołów.

Klub Gwint: Armia – „Wojna i Pokój” w punkrockowym wydaniu

Na scenie klubu Gwint zabrzmi Armia – legenda polskiego punk rocka, która promuje swój najnowszy album „Wojna i Pokój”. To już jedenasty studyjny krążek w czterdziestoletniej historii zespołu, który niezmiennie łączy poetyckie teksty Tomasza Budzyńskiego z muzyką pełną energii i emocji. Armia to grupa o wyjątkowym charakterze i wieloletniej tradycji, której koncerty zawsze poruszają publiczność. (hp)