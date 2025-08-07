Muzyczna podróż przez Atlantyk: Shandy & Eva zagrają w Nie Teatrze

7 sierpnia, 2025

W sobotę 9 sierpnia, scena Nie Teatru w Białymstoku rozbrzmi dźwiękami, które przeniosą publiczność z Europy prosto na Karaiby. W ramach cyklu Letnie granie wystąpi niezwykły duet Shandy & Eva. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Akadera.

Polsko-karaibski klimat w sercu miasta

Shandy & Eva to zespół, który z powodzeniem łączy kultury, kontynenty i gatunki muzyczne. Ich twórczość balansuje na pograniczu soft popu, jazzu, country oraz afro-karaibskich rytmów. Podczas koncertu w Nie Teatrze usłyszymy zarówno autorskie kompozycje, jak i zaskakujące aranżacje znanych utworów – wszystko to podane z ogromną charyzmą i muzyczną pasją.

Z Los Angeles do Europy – historia duetu

Shandrelica Casper (Shandy) i Ewa Żmijewska (Eva) poznały się na studiach muzycznych w Kalifornii. Jedna pochodzi z egzotycznej wyspy Curaçao, druga – z Warszawy. Ich współpraca zaowocowała dwoma albumami studyjnymi: “Give It a Try” oraz tegorocznym “Tylko Ty”. Od kilku lat koncertują w Polsce i za granicą, zdobywając coraz większe grono słuchaczy. (hp)