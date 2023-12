Muzyczna Niedziela w Białymstoku

15 grudnia, 2023

17 grudnia to dzień pełen muzycznych doznań w Białymstoku – wybierzcie koncert, który do Was przemówi!

17 grudnia to data, którą warto zaznaczyć w kalendarzu, ponieważ Wojtek Szumański zawita do Klubu Zmiana Klimatu, by podzielić się swoją niezwykłą muzyką z białostocką publicznością! Charyzmatyczny frontman i jego znane utwory, jak „Ballada o cyckach” czy „Zegarek”, a także zupełnie nowe kompozycje – to wszystko będziecie mogli usłyszeć w akustycznym i super-energicznym wykonaniu trio. Wojtek Szumański to nie tylko wokalista, kompozytor i autor tekstów, ale przede wszystkim obserwator emocji, który potrafi porwać do wspólnego śpiewania tysiące fanów.

W Klubie Fama wystąpi Jazzpospolita, zespół działający na przekór wszelkim gatunkowym etykietkom, który zaskoczy Was swoją nową płytą „Obiekt”. Po 15 latach kreatywnej działalności, 8 albumach i kilkuset koncertach, muzycy sięgają po zupełnie nowy rozdział, prezentując świeże i eksperymentalne brzmienia. „Obiekt” to album, który eksploruje minimalistyczne i repetytywne elementy, tworząc niezwykłe, przestrzenne brzmienie. Zespołowi udało się stworzyć płytę, która jest zarówno odejściem od dotychczasowej estetyki, jak i kontynuacją ich artystycznej podróży. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)