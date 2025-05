Muzyczna niedziela w Białymstoku – ShataQS i Żmijewscy z koncertami pełnymi emocji

15 maja, 2025

W niedzielę, 18 maja w Zmianie Klimatu wystąpi ShataQS z premierowym materiałem z nadchodzącej płyty, natomiast w Nie Teatrze Artur i Ewa Żmijewscy zaprezentują jazzowy poemat o królowej Bonie Sforzy. Oba koncerty objęte są patronatem medialnym Radia Akadera.

ShataQS – muzyczna medytacja w Zmianie Klimatu

Czy mnie słyszysz? – z takim pytaniem ShataQS wraca na scenę i zaprasza słuchaczy do głębszego wsłuchania się w siebie i świat. Jej koncerty to połączenie alternatywy, etnicznych brzmień i duchowego uniesienia. Hipnotyzujące utwory, strojenie instrumentów do częstotliwości 432 Hz i premierowe wykonania m.in. „Królestwa” i „Złota” – to będzie wieczór dla tych, którzy chcą się zatrzymać i poczuć.

Żmijewscy opowiadają o Bonie – jazzowo i z klasą

Na scenie Nie Teatru – Artur i Ewa Żmijewscy w projekcie „Bona Jazzowo”, czyli poetycko-muzycznej podróży do czasów renesansu. Jazz, historia i błyskotliwy tekst Michała Zabłockiego tworzą opowieść o jednej z najciekawszych kobiet w historii Polski. Towarzyszy im muzyka Kuby Stankiewicza oraz wybitnych instrumentalistów – całość to spektakl, który zachwyci zarówno miłośników teatru, jak i jazzu. (hp)