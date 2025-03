Muzułmanie rozpoczynają ramadan – miesiąc postu, modlitwy i refleksji

1 marca, 2025

Meczet w Kruszynianach źródło: Wikipedia Meczet w Kruszynianach źródło: Wikipedia

Wyznawcy islamu na całym świecie, w tym w Polsce, rozpoczęli ramadan – święty miesiąc postu, który jest jednym z pięciu filarów islamu. Przez kolejne 30 dni wierni będą powstrzymywać się od jedzenia, picia oraz różnego rodzaju rozrywek od świtu do zachodu słońca. Ramadan to nie tylko czas wyrzeczeń, ale przede wszystkim okres modlitwy, duchowego oczyszczenia i refleksji.

Wspólne modlitwy polskich Tatarów

W Polsce ramadan obchodzą m.in. Tatarzy, którzy od wieków stanowią ważną część muzułmańskiej społeczności. Wierni spotkali się na pierwszych wieczornych modlitwach taraweeh w Bohonikach, Kruszynianach, Białymstoku oraz w Tatarskim Centrum Kultury w Suchowoli. Wspólna modlitwa jest istotnym elementem ramadanu, wzmacnia więzi społeczne i pozwala na duchową jedność.

Ramadan na Podlasiu – także wśród zagranicznych studentów

Post obchodzą nie tylko polscy muzułmanie, ale także zagraniczni studenci, którzy studiują w Politechnice Białostockiej oraz innych uczelniach w regionie. Wielu z nich kontynuuje swoje religijne tradycje, łącząc studia z codziennymi praktykami ramadanu.

Kiedy zakończy się ramadan?

Ramadan potrwa do 30 marca, kiedy to muzułmanie na całym świecie będą obchodzić Ramadan Bajram (Eid al-Fitr) – radosne, trzydniowe święto kończące post. Jest to czas wspólnych modlitw, spotkań rodzinnych oraz dzielenia się posiłkami, które symbolizują zakończenie okresu wyrzeczeń.

(pc)