Muzeum Wojska w Białymstoku będzie mieć nową siedzibę

25 marca, 2024

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Muzeum Wojska w Białymstoku do 2026 roku ma się przenieść do jednego z powojskowych magazynów przy ul. Węglowej. Znajdować się będzie w magazynie nr 10, w sąsiedztwie już istniejącego parku militarnego Muzeum Wojska, ale też nieopodal Muzeum Pamięci Sybiru.

– Park militarny plus nowe Muzeum Wojska stworzy jeden kompleks muzealny opowiadający historię naszego miasta i naszego regionu. Posiadamy projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę. Jesteśmy teraz na etapie pisania scenariusza wystaw stałych i oczywiście będziemy robić wszystko, żeby te wystawy były jak najciekawsze. To troszkę potrwa, więc debiutem będzie budowa, a potem ostatnim etapem tworzenie wystaw. W tych trybach już zaczyna muzeum pracować. Działają nad tym zespoły do tego powołane. Odbyły się pierwsze spotkania i są już pierwsze pomysły – mówi Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku.

Aktualnie Muzeum Wojska mieści się przy ul. Kilińskiego i do dyspozycji ma 230 m2 powierzchni wystawienniczej, na Węglówce będzie to ponad 700 m2. Magazyn nr 10 stoi obecnie pusty, wymaga remontu i adaptacji. Całość prac, a więc budowa i modernizacja kosztować będzie łącznie ok. 30-35 mln zł. (hk)