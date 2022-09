Muzeum Wojska w Białymstoku apeluje o przekazywanie pamiątek po białostockich pułkach

Wrzesień 7, 2022

źródło: Muzeum Wojska w Białymstoku źródło: Muzeum Wojska w Białymstoku

O przekazywanie pamiątek związanych z historią wojskową miasta apeluje Muzeum Wojska w Białymstoku. Mogą to być dokumenty czy fotografie dotyczące 42. Pułku Piechoty i 10. Pułku Ułanów Litewskich. Obu tym jednostkom poświęcona jest najnowsza wystawa czasowa instytucji.

– Rok 2022 patronuje 42. Pułkowi Piechoty i 10. Pułkowi Ułanów Litewskich. 100 lat temu obie te jednostki przybyły do miasta i na trwałe wpisały się w krajobraz przedwojennego Białegostoku. Żadna uroczystość, czy to religijna, państwowa, czy miejska w okresie międzywojennym nie odbywała się bez udziału wojska. Tegoroczne obchody stały się pretekstem do pokazania bogatej kolekcji muzealnej poświęconej obu tym jednostkom – mówi dr Sylwia Trzeciakowska, główny inwentaryzator Muzeum Wojska w Białymstoku.

Historia Muzeum Wojska w Białymstoku sięga 1968 roku. Kilka dni temu instytucja świętowała swoje 54 urodziny. Muzeum od początku swojej działalności pozyskuje dokumenty, fotografie i artefakty związane z działalnością białostockiego garnizonu. Kolekcja liczy dziś około 300 obiektów. Muzealnicy wciąż chcą ją powiększać, stąd apel o przekazywanie pamiątek.

– Być może w Państwa domowych szufladach, archiwach są dokumenty, może fotografie, jakieś pamiątki związane z działalnością białostockich pułków. Jeżeli tak, to bardzo prosimy o podzielenie się nimi z muzeum. Tu jest dla nich godne i bezpieczne miejsce, miejsce również eksponowane. Potem te pamiątki możemy pokazywać szerokiemu gronu odbiorców – zachęca dr Trzeciakowska.

Na najnowszej wystawie instytucji zatytułowanej „42. Pułk Piechoty i 10. Pułk Ułanów Litewskich w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku” prezentowana jest połowa eksponatów z kolekcji. Gro tych materiałów to fotografie i dokumenty, a także nieliczne artefakty związane z życiem koszarowym, z rozwojem, formowaniem obu tych pułków oraz z prowadzoną przez nich działalnością kulturalną i sportową. Jeżeli chodzi o artefakty, to możemy obejrzeć m.in. nieśmiertelnik (wzór 1931) żołnierza 42. Pułku Piechoty, portfel, gwizdek, czy lornetkę należącą do st. sierż. Józefa Szlisika z 42. Pułku Piechoty. Ekspozycję można zwiedzać od wtorku do niedzieli, w godzinach 9:30 – 17:00 w siedzibie głównej instytucji przy ul. Kilińskiego 7. (mt)