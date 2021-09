Muzeum Podlaskie wzbogaci się o nowy budynek

Wrzesień 28, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Radni sejmiku województwa zdecydowani o przekazaniu Muzeum Podlaskiemu budynku przy ul. Czackiego 8 w Białymstoku. Budynek będący własnością samorządu województwa ma być przeznaczony na potrzeby administracji placówki.

Natomiast w Ratuszu, czyli głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego ma znaleźć się więcej miejsca na prezentowanie ekspozycji, a także prowadzenie prac związanych z działalnością instytucji.

– To największe muzeum w regionie, chcemy, aby pracownicy, zwłaszcza merytoryczni mieli dobre warunki do pracy badawczej, konserwatorskiej. To muzeum jest naszą wizytówką i musi posiadać znakomite warunki – powiedział marszałek woj. podlaskiego, Artur Kosicki.

Muzeum będzie zabiegało o dofinansowanie remontu otrzymanego obiektu z pieniędzy rządowych. (mt)