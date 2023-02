Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza w marcu na nową formę zwiedzania wystawy

27 lutego, 2023

Muzeum Pamięci Sybiru, fot. Małgorzata Turecka Muzeum Pamięci Sybiru, fot. Małgorzata Turecka

Muzeum Pamięci Sybiru wprowadza do swojej oferty nową formę zwiedzania wystawy stałej. Już w najbliższą niedzielę (05.03) będzie można obejrzeć ekspozycję z udziałem przewodnika.

„Niedzielne zwiedzanie z przewodnikiem” to propozycja skierowana do osób indywidualnych, które chcą zwiedzić muzeum z przewodnikiem znającym wystawę od podszewki. Począwszy od 5 marca, w każdą marcową niedzielę o godzinie 9.45 pracownik Muzeum Pamięci Sybiru zabierze zwiedzających w emocjonującą podróż po świecie Sybiru.

– Chcemy pokazać naszym gościom zalety zwiedzania wystawy z przewodnikiem. Do tego nasi pracownicy mają o muzeum i samej ekspozycji dużą wiedzę, którą chętnie podzielą się z zainteresowanymi. To okazja, by dowiedzieć się np. jak wystawa była opracowywana, jak o nią dbamy, jakie kryje tajemnice niedostrzegane na pierwszy rzut oka – mówi kierowniczka Działu Wystawy Stałej, Monika Szarejko.

Z „Niedzielnego zwiedzania z przewodnikiem” skorzystać można tylko w marcu, a liczba biletów jest ograniczona. Zwiedzanie odbywać się będzie niezależnie od liczby osób w grupie, ale jej wielkość nie może przekroczyć 25 osób. – Jeżeli nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem publiczności, przedłużymy ją na kolejne miesiące – zapowiada Monika Szarejko.

Bilety można zarezerwować telefonicznie lub mailowo (+48 85 672 36 00, e-mail: bilety@sybir.bialystok.pl), a także przez stronę internetową Muzeum Pamięci Sybiru.

Wystawa Muzeum Pamięci Sybiru to opowieść, którą każdy odbiera inaczej. Nikt jednak nie pozostaje obojętny. Rozmieszczona na powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych ekspozycja opowiada o Polakach w carskiej Rosji i w Związku Sowieckim. (mt)