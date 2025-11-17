17 listopada, 2025

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zdobyło dwa Złote BohaterONy – w kategorii 'Instytucja” oraz Złotego BohaterONa Publiczności. To najważniejsze w Polsce wyróżnienia dla osób i instytucji, które popularyzują historię XX wieku i wspierają nowoczesny patriotyzm.

Kapituła nagrody doceniła muzeum za dokumentowanie losów Sybiraków, nowoczesną edukację historyczną i budowanie dialogu o trudnej przeszłości. Z kolei głosy internautów potwierdziły, że białostocka placówka ma ogólnopolski zasięg i silnie porusza odbiorców.

Nagroda przyznawana jest instytucjom i osobom upamiętniającym historię Polski z lat 1918–1989. Tegoroczna gala odbyła się 12 listopada w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie. Off: To jubileuszowa, dziesiąta edycja kampanii 'BohaterON – włącz historię!”.

(red.)