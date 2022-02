Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zaprasza na zajęcia edukacyjne

Luty 28, 2022

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

„Syberyjskie przygody Chmurki”, „Walizka pełna historii” czy „Syberia – kraina tajemnic” – to tylko niektóre tytuły warsztatów dla uczniów przygotowanych przez Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

W związku z tym, że od wtorku (1.03) będą obowiązywały lżejsze obostrzenia pandemiczne, m.in. brak limitu osób w miejscach publicznych, instytucja w pełni otwiera się na szkoły, oferując im liczne zajęcia edukacyjne.

– Przez ten okres przygotowaliśmy ofertę i proszę mi wierzyć, że jest to oferta najlepsza, jaką mogliśmy przygotować. Dzisiaj nie zwracam się do nauczycieli historii, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy nauczycielami historii. Dzisiaj odwiedzenie Muzeum Pamięci Sybiru i udział w zajęciach edukacyjnych to nie jest wycieczka szkolna, to jest nasz obowiązek – mówił dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, prof. Wojciech Śleszyński.

Muzeum przygotowało lekcje dostosowane do poziomu różnych grup wiekowych, które obok tradycyjnych metod, wykorzystują też nowe technologie.

– Staraliśmy się konsultować takie specjalne zajęcia, które nie będą traumatyzować najmłodszej młodzieży, ale powoli wprowadzać ją w taką trudną tematykę. Te zajęcia, które przygotowujemy i prowadzimy dotyczą nie tylko historii, ale też i innych dziedzin wiedzy i nauki; geografii, biologii, języka polskiego. Zajęcia przygotowaliśmy do prowadzenia nie tylko w salach edukacyjnych, ale też na wystawie. Staraliśmy się, aby cała oferta była bardzo zrównoważona, żeby nie było takiej sytuacji, że osoby przychodzące do muzeum zamkną się w elektronicznym świecie, on jest bardzo ważny, pomaga nam, ale to tylko jedno z narzędzi przekazywania wiedzy – wyjaśniał dr Piotr Popławski, kierownik działu projektów edukacyjnych i kulturalnych Muzeum Pamięci Sybiru.

Na stronie Muzeum Pamięci Sybiru znajduje się zakładka „Edukacja” za pośrednictwem której można zaplanować zajęcia. (ea)