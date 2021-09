Muzeum Pamięci Sybiru przygotowuje się na przyjęcie gości. Wielkie otwarcie już za kilka dni

Wrzesień 8, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Za pomocą eksponatów i związanych z nimi historii opowiedziane zostaną losy tych, którym przyszło żyć na nieludzkiej ziemi. 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę odbędzie się uroczyste otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku – placówki, która nieprzypadkowo powstała w stolicy Podlasia, przy ul. Węglowej 1.

To tu, ze znajdującego się nieopodal Dworca Fabrycznego deportowano obywateli polskich na Wschód.

– Jest to miejsce pamięci, i jako, że wiele takich miejsc jak to, znajduje się dzisiaj poza naszymi wschodnimi granicami, bo praktycznie duża część Kresów Wschodnich poza nimi pozostała, to tak naprawdę jest to miejsce niezwykłe, bo największe w obecnych granicach Polski. Z Białegostoku wyjeżdżały transporty deportacyjne, i tak naprawdę też wielu mieszkańców miasta stało się ofiarami tych wywózek, ale też wielu mieszkańców regionu – wyjaśnia kierownik Działu Projektów Kulturalnych Muzeum Pamięci Sybiru dr Piotr Popławski.

Wystawa stała Muzeum Pamięci Sybiru ma charakter narracyjny. Opowieść zaczyna się w dwudziestoleciu międzywojennym, w momencie, w którym nikt jeszcze nie spodziewał się takiego okrucieństwa, jakiego doświadczyli Polacy i obywatele Polski.

– Posiadamy niezwykłą ilość narracji prowadzonej ustami samych Sybiraków. Na naszej wystawie oddajemy im głos. To są autentyczne nagrania bohaterów tej opowieści, które w zasadzie każdy usłyszy przechodząc przez przestrzeń wystawy. Ze względu na charakter eksponatów, to są proste przedmioty, zabrane przez ludzi z ich domów, zachowane w różnym stanie, same w sobie nie stanowią czegoś, co mogłoby przyciągnąć uwagę zwiedzającego, ale ze względu na kontekst, w jakim są osadzone, razem z historią mówioną autentycznym głosem Sybiraków nabierają niezwykłego charakteru – dodaje Piotr Popławski.

Budowa i wyposażenie placówki kosztowało 57 mln złotych. (ea)