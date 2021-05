Muzeum Pamięci Sybiru przygotowuje się do otwarcia dla zwiedzających

Maj 5, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Już tylko ponad 130 dni pozostało do oficjalnego otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Sprzedaż biletów rozpocznie się w sierpniu na stronie placówki.

Muzeum mieści się na ponad 2 000 m2 powierzchni, na której zbudowano wystawę stałą wraz z ustawioną w centralnym miejscu instalacją artystyczną, wykonano audioprzewodniki, kupiono wyposażenie do sal edukacyjnych, urządzenia audio.

– Mamy już wszystkie oznaczenia na zewnątrz i w środku, ale to co najważniejsze przygotowaliśmy wystawę stałą. Obecnie przy ekspozycji trwają prace wyłącznie kosmetyczne, ale to oczywiście nie jest koniec naszej pracy. W tej chwili rozstrzygamy przetarg na naszą restaurację kresową. Mamy też przetarg na dodatkowe oświetlenie budynku, na którym będzie wyświetlany stały mapping – mówi dyrektor Muzeum Sybiru prof. Wojciech Śleszyński.

Sama wystawa stała w Muzeum Sybiru jest wzbogacona wieloma elementami multimedialnymi, ale także możliwości technologiczne będą wykorzystywane do prowadzenia warsztatów edukacyjnych.

– Zainstalowaliśmy dwa stoły multimedialne, jeden jest przy wejściu, gdzie ludzie będą oczekiwać na wpuszczenie na wystawę, takie rozwiązanie zapewni im rozrywkę, jak i dostęp do informacji. Drugi stół jest umiejscowiony na końcu wystawy. Kupiliśmy 30 gogli VR wraz ze ścieżką 3D umożliwiającą podróż na syberyjską tajgę i kazachski step. Gogle oczywiście będziemy wykorzystywali podczas warsztatów – wyjaśnia dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru.

Muzeum Sybiru stworzyło również bezpłatną aplikację, którą można pobrać, umożliwiającą alternatywną formę zwiedzania. Oprogramowanie to także gry edukacyjne i quizy, będzie można np. wcielić się w obrońcę polskiego miasta zaatakowanego przez jednostki pancerne Armii Czerwonej. System przewodnika multimedialnego daje także możliwość obejrzenia w detalach jak wyglądają, a nawet jak działają eksponaty leżące w szklanej gablocie.

Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia Muzeum Pamięci Sybiru kosztowało prawie 13 milionów złotych. Ponad połowę stanowiła unijna dotacja, pozostała kwota pochodziła z budżetu Białegostoku. (ea/mc)