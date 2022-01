Muzeum Pamięci Sybiru apeluje o przekazywanie pamiątek związanych z losami deportowanych na Sybir

Styczeń 28, 2022

Mimo iż prace nad wystawą stałą w Muzeum Pamięci Sybiru już się zakończyły, to placówka wciąż poszukuje pamiątek związanych z losami Sybiraków.

Do Muzeum trafiają różnorodne obiekty: walizki, dewocjonalia, przedmioty codziennego użytku i rzeczy osobiste, a także mnóstwo archiwaliów i fotografii, również w formie skanów lub kopii. Wszystkie otaczane są fachową opieką, przechowywane w specjalistycznych opakowaniach i w magazynach, w których panuje odpowiednia temperatura i wilgotność.

Eksponaty wymagające interwencji konserwatora, trafiają do nowoczesnej pracowni konserwatorskiej, przystosowanej do pracy z obiektami papierowymi.

– To tam jesteśmy w stanie odbudować zniszczone części dokumentu, scalić rozerwane fragmenty świadectwa, czy bez szkody dla eksponatu oczyścić go z grzybów, pleśni lub taśmy klejącej. Obiekty papierowe są szczególnie podatne na uszkodzenia, negatywnie wpływa na nie nawet zbyt duża ilość światła czy zanieczyszczenia w ich otoczeniu. Dlatego przynosząc je do muzeum macie pewność, że zostaną odpowiednio zabezpieczone i będą mogły służyć kolejnym pokoleniom – informują pracownicy instytucji.

W zbiorach Muzeum Pamięci Sybiru znajduje się obecnie niemal 7,5 tys. eksponatów. Wystawa stała ukazuje historię polskiej obecności na Syberii – od carskich zsyłek w głąb Rosji, po represje i zbrodnie sowieckie, w tym deportacje na Wschód. (mt)