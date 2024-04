Musical „Błękitny Zamek” w wykonaniu studentów UMFC

26 kwietnia, 2024

Fot. Jakub Pawłowski Fot. Jakub Pawłowski

W weekend (27.04-28.04) studenci białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przeniosą widzów do „Błękitnego Zamku”.

To musical Romana Czubatego do libretta Krystyny Śląskiej i Barbary Wachowicz.

– Przygotowując taki spektakl we współpracy z uczelnią czyli ze studentami oczywiście proces prób trochę inaczej wygląda niż w tak zwanym już dojrzałym teatrze operowym czy musicalowym – mówi Beata Redo-Robber, reżyser. – Studenci są jeszcze w czasie swojej własnej edukacji, dlatego muszę zawsze brać pod uwagę to, że oni mają różne tempo dochodzenia do roli, ale pracują bardzo pilnie, bardzo są zaangażowani w tę współpracę i dają z siebie absolutnie wszystko.

W główną bohaterkę – Joannę – wcieliła się Natalia Słowikowska, studentka III roku wokalistyki.

– Joanna jest nazywana przez wszystkich starą panną ponieważ ma 29 lat i nie ma męża. W pewnym momencie w życiu Joanny zaczyna się dziać totalnie inaczej niż by się spodziewała i wstępuje w nią po prostu pewien bunt.

Premiera musicalu „Błękitny Zamek” w wykonaniu studentów białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina już w sobotę (27.04) o 18:00 w sali koncertowej przy ul. Podleśnej. Na spektakl obowiązują bezpłatne wejściówki, które można odebrać w budynku uczelni przy ul. Kawaleryjskiej. (jł)

Relacja Julii Łaty: