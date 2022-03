Mural z babcią Eugenią zniknął ze ściany budynku przy ul. Skłodowskiej

Marzec 24, 2022

Fot. AT/EA Fot. AT/EA

Jeden z piękniejszych białostockich murali – „Wyślij pocztówkę do babci” zniknął już z krajobrazu miasta. W związku z remontem budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, ściana z malowidłem babci Eugenii została przykryta warstwą ocieplenia. Czy mural powróci?

Mural „Wyślij pocztówkę do babci!” powstał w czerwcu 2019 roku w ramach Festiwalu Up To Date. I mieszkańcy, i turyści przyzwyczaili się do wizerunku babci Eugenii – kolorowego i oryginalnego malowidła na ścianie.

Budynek z muralem należy do Urzędu Marszałkowskiego, a remont ma trwać około dwóch lat. Marszałek Artur Kosicki w wydanym oświadczeniu wyjaśniał, że prace, które od dawna były zaplanowane muszą być przeprowadzone ze względów bezpieczeństwa oraz na ochronę środowiska. Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno – Społeczne było poinformowane o tym, że mural będzie mógł widnieć na ścianie tylko przez pewien czas.

– W czasie prac niestety mural zniknie ze ściany. Zależy mi jednak na tym i dołożę wszelkich starań, by wrócił on po przeprowadzonym remoncie na swoje pierwotne miejsce – tłumaczył marszałek w oświadczeniu.



Tymczasem, według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2019 roku, zapis mówi o stonowanej kolorystyce ścian budynków, m.in. przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i wykorzystania maksimum trzech kolorów na jednej elewacji. A mural z babcią Eugenią to paleta barw. Jest jednak szansa, by barwne malowidło powróciło na swoje dawne miejsce.

– Rozpoczynamy prace nad przygotowaniem się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby jego zapisy umożliwiały powrót muralu babci Eugenii na budynku przy ul. Skłodowskiej zgodnie z prawem – wyjaśnia Urszula Boublej, rzecznik prezydenta Białegostoku.

„Wyślij pocztówkę do babci” i „Dziewczynka z konewką” to najsłynniejsze białostockie murale. (at)