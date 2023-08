Mural „Wyślij pocztówkę dla Babci” wrócił na ścianę budynku przy Skłodowskiej

31 lipca, 2023

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Ponownie można podziwiać od poniedziałku (31.07) jeden z najsłynniejszych białostockich murali. Obraz z babcią Eugenią wrócił na ścianę budynku przy ul. Skłodowskiej w nieco zmienionej formie. Hasło: „Wyślij pocztówkę do Babci” zostało zastąpione zdaniem „Wyślij pocztówkę dla Babci”. Pojawił się także dopisek: i … Dziadka.

Nad odtworzeniem ściennego malowidła pracowało siedmiu artystów z Good Looking Studio przez siedem dni. Na potrzeby obrazu zużyto 120 litrów farb.

Mural przedstawia (zmarłą w 2022 r.) babcię dziennikarza radiowego Andrzeja Bajguza. Symbolizuje przesłanie: aby nie zapominać o podtrzymywaniu relacji z bliskimi.

– Cieszymy się, że Babcia wróciła. A przekaz pozostał ten sam: chodzi o relacje międzyludzkie. I nie chodzi tylko o pocztówkę, a utrzymywanie jakościowych relacji z bliskimi. Babcia Eugenia w chustce na głowie jest typową babcią z tych okolic. Dzisiaj babcie są inne, mają smartfony, ale każda chce być kochana i chce, by odzywały się do nich i dzieci, i wnukowie – mówił Cezary Chwicewski ze Stowarzyszenia Pogotowie Kulturalno-Społeczne, dyrektor kreatywny Up To Date Festival.

Artur Kosicki podczas oficjalnego odsłonięcia wskazywał też, że to mural z przekazem. – Jest to wspaniała akcja, która ma na celu nie tylko promocję naszego regionu, ale niezwykłej idei, jaka została zapoczątkowana na festiwalu Up To Date. Mamy tutaj coś większego niż malunek czy mural, bo ten obraz niesie piękne przesłanie pokazuje, jakie jest nasze województwo, jego ducha i charakter.

Ponowne pojawienie się muralu z babcią Eugenią to radość dla jej bliskich. „Z całą rodziną cieszymy się, że znowu możemy uśmiechnąć się do uśmiechniętej babci. Taką ją zapamiętaliśmy. Myślę, że teraz ulica Skłodowskiej-Curie i jej otoczenie będzie najporządniejszą ulicą w Białymstoku. Domniemuję, że nikt nie zdecyduje się popełnić jakiejkolwiek niegodziwości, bo przecież Babcia patrzy” – przekazał Andrzej Bajguz.

Mural, który stał się wizytówką miasta, powstał w czerwcu 2019 roku jako element promocyjny festiwalu Up To Date. W 2021 roku został zakryty ze względu na termomodernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego. Rok temu, w związku z pracami remontowymi obiektu mural zniknął. Marszałek Artur Kosicki już wtedy deklarował, że dołoży wszelkich starań, by mural z babcią Eugenią powrócił na swoje miejsce. – Słowa dotrzymałem – mówił podczas ponownego odsłonięcia muralu..

Natomiast wyremontowany budynek, na ścianie którego widnieje mural, na dniach zostanie oddany do użytkowania – poinformował Artur Kosicki. W sierpniu, wrześniu przeniosą się tu pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Przy Skłodowskiej siedzibę mieć będzie Zarząd Województwa Podlaskiego. (at)