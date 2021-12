MSWiA wprowadziło zakaz przebywania na granicy z Białorusią. Taką możliwość dała nowelizacja podpisana przez prezydenta RP

Grudzień 1, 2021

źródło: POSG

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw. To z kolei pozwoliło Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wydać trzy rozporządzenia.

Jedno z nich wprowadza zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy z Białorusią. Dotyczy to 183 miejscowości, w tym 115 położonych w województwie podlaskim. Pozostałe znajdują się w Lubelskim. Zarządzenie obowiązuje od 1 grudnia do 1 marca 2022 roku.

Ponadto wprowadzono czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w strefie przygranicznej.

Trzeci dokument dotyczy uzbrojenia Straży Granicznej. Dopuszcza on używanie przez funkcjonariuszy chemicznych środków obezwładniających, w tym gazów łzawiących oraz ręcznych i plecakowych miotaczy substancji. (ea)