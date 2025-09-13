MŚ w Tokio 2025: Ewa Swoboda (KS Podlasie) w półfinale biegu na 100 m. Lizakowska i Kazimierska także z awansem na 1500 m

13 września, 2025

Ewa Swoboda, Michał Laudy/ KS Podlasie Ewa Swoboda, Michał Laudy/ KS Podlasie

Podczas Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce Tokio 2025 bardzo dobrze zaprezentowała się Ewa Swoboda, sprinterka KS Podlasie. Polska zawodniczka w eliminacjach biegu na 100 metrów zajęła trzecie miejsce w swojej serii i z czasem 11,18 s awansowała do półfinału.

Ewa Swoboda wraca do rywalizacji po kontuzji

Dla Swobody był to pierwszy start od 16 sierpnia, kiedy wystąpiła w Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Po tym biegu zmagała się z urazem mięśnia dwugłowego i nie mogła wziąć udziału w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy.

Polki na 1500 m z awansem do półfinału

Dobre wiadomości przyszły także z biegu na 1500 metrów. Weronika Lizakowska z czasem 4:05,35 zajęła szóste miejsce w swojej serii, co dało jej ostatnie premiowane awansem miejsce.

Jeszcze lepszy występ zanotowała Klaudia Kazimierska, która w drugiej serii finiszowała na drugiej pozycji z wynikiem 4:07,34. Obie reprezentantki Polski wystąpią w półfinałach.

Terminarz półfinałów

W półfinale sprintu na 100 m kobiet zobaczymy 24 zawodniczki – po trzy najlepsze z każdej z siedmiu serii oraz trzy z najlepszymi czasami. Półfinały i finał odbędą się w niedzielę.

Tego samego dnia rozegrane zostaną również półfinałowe biegi na 1500 metrów kobiet, w których pobiegną Weronika Lizakowska i Klaudia Kazimierska.

(pc)