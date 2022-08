Można zwiedzać najstarszy zabytek Białegostoku

Sierpień 3, 2022

Stary kościół farny jest otwarty dla zwiedzających do końca września. Obiekt jest najstarszym zabytkiem w mieście – pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku – i jednocześnie jednym z najważniejszych miejsc związanych z rodem Branickich.

W ramach porozumienia miasta Białystok oraz parafii pw. Wniebowzięcia NMP – wszyscy chętni mogą zwiedzić stary kościół farny w centrum Białegostoku. Na potrzebę otwarcia tego najcenniejszego pod względem historycznym obiektu, od lat wskazywali przewodnicy turystyczni PTTK oraz działacze kultury.

Stary kościół farny jest najstarszym budynkiem w mieście (został zbudowany w I połowie XVII wieku, a wnętrze urządzono w połowie XVIII w.) i zawiera najważniejsze pamiątki po zasłużonym dla Białegostoku rodzie Branickich: monumenty nagrobne z sercami wojewody podlaskiego Stefana Mikołaja Branickiego oraz jego syna, hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego, twórcy „Polskiego Wersalu”. W krypcie fundatorów pochowana została ostatnia właścicielka i dobrodziejka miasta, wdowa po hetmanie, Izabela z Poniatowskich Branicka.

Świątynia była niemym świadkiem prapremiery Pieśni Nabożnych Franciszka Karpińskiego i najbardziej znanej polskiej kolędy „Bóg się rodzi”. W kościele można zobaczyć wspaniałe wyposażenie z połowy XVIII w. – efekt działania dwóch nadwornych malarzy Branickiego – Antoniego Herliczki (polichromie na ścianach i suficie) oraz Sylwestra Augustyna Mirysa (obraz Wniebowzięcia NMP w ołtarzu głównym). Uwagę zwraca także ozdobne epitafium Izabeli Branickiej w formie haftowanego obrazu.

Kościół jest otwarty dla zwiedzających do 30 września, od poniedziałku do soboty, w godzinach 9.00-13.00. Zwiedzanie jest bezpłatne. (at)