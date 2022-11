Można zostać wolontariuszem XVI MFFK ŻUBROFFKA

Listopad 10, 2022

ŻUBROFFKA 2022, źródło: mat. pras. ŻUBROFFKA 2022, źródło: mat. pras.

Potrzebne są chętne osoby do pracy przy organizacji 14. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA. To okazja, by stać się częścią zespołu organizacyjnego najważniejszego wydarzenia filmowego w naszym regionie.

Wolontariusze mają niebywałą okazję poznać ten festiwal od środka. To szansa na prawdziwą przygodę, zdobycie cennych doświadczeń oraz poznanie interesujących ludzi.

Potrzebni są ludzie komunikatywni, znający języki, obowiązkowi, z zapasem cennego czasu, otwarci na nowe wyzwania i naukę.

Aby zostać wolontariuszem ŻUBROFFKI, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj. Nabór chętnych potrwa do 19 listopada. Sam wolontariat odbywać się będzie między 6 a 12 grudnia. Wolontariuszem może zostać: osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia, ale która ukończyła 16 lat i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

Szczegółowe zasady oraz harmonogram pracy zostaną omówione i określone podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się 21 listopada o 18:00. (mt)