Można wygrać indeks na Politechnikę Białostocką i gotówkę. Rozpoczął się konkurs „Niesamowita maszyna”

15 lutego, 2023

Konkurs „Niesamowita Maszyna na Politechnice Białostockiej, źródło: PB

Politechnika Białostocka zachęca do wzięcia udziału w piątej odsłonie konkursu „Niesamowita maszyna”. Nagroda to 5 tys. złotych, a także indeks na jeden z pięciu wydziałów uczelni.

„Niesamowita maszyna” to konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności maturzystów.

– O co chodzi? O skonstruowanie własnej wizji maszyny Rube Goldberga, czyli rozbudowanego urządzenia lub serii mechanizmów działających na zasadzie domina, które w złożony sposób wykonują bardzo proste czynności. Im bardziej skomplikowana droga do celu i im bardziej nieoczywista – tym lepiej. Konstruktorów ogranicza tylko wyobraźnia i… termin. Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia 2023 roku – mówi Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz, kierownik Działu Promocji Politechniki Białostockiej,

Konstrukcje można budować w pojedynkę lub w zespole (maksymalnie 3-osobowym), zawsze pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Działanie gotowej maszyny należy sfilmować i opublikować w serwisie YouTube.

Najciekawsze „Niesamowite Maszyny” zmierzą się 31 maja 2023 roku, w finale, który zostanie rozegrany w Politechnice Białostockiej.

Laureaci drugiego i trzeciego miejsca w konkursie „Niesamowita Maszyna” otrzymają odpowiednio 2 tys. i 1,5 tys. złotych. Przewidziane są także nagrody dla szkoły, w której uczą się najlepsi konstruktorzy i dla ich nauczyciela – mentora.

Ogólnopolski konkurs Politechniki Białostockiej „Niesamowita Maszyna” odbywa się pod patronatem Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB. Patronuje mu Radio Akadera. Szczegóły są tutaj. (mt)