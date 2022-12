Można wesprzeć zbiórkę na odbudowę hali sportowej Badders Badminton Club w Białymstoku

Grudzień 12, 2022

Można wesprzeć zbiórkę na odbudowę hali sportowej, źródło: zrzutka.pl Można wesprzeć zbiórkę na odbudowę hali sportowej, źródło: zrzutka.pl

W sieci rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na odbudowę spalonej hali sportowej Badders Badminton Club w Białymstoku. 3 grudnia ogień strawił budynek przy ulicy Władysława Jagiełły 14 zostawiając jedynie zgliszcza.

– Pomysł na zbudowanie hali do badmintona narodził się 20 lat temu, kiedy mój tata Jerzy Narel zaprowadził mnie i moje siostry, na pierwszy trening badmintona. Na początku nikt nie spodziewał się, że przerodzi się to w ogromną pasję i miłość do tego sportu. Wraz z moimi pierwszymi sukcesami powoli kiełkował w jego głowie pomysł, wydawałoby się dość szalony, aby wybudować własną halę do badmintona. Nie bał się młotka i łopaty, tylko każdego dnia ciężko pracował na budowie, gwóźdź po gwoździu, deska po desce, aby zrealizować swoją wizję. Z jego determinacji powstało miejsce tak wyjątkowe – mówi Anna Narel-Ościłowicz, córka właścicieli, była mistrzyni Polski.

Do odbudowy obiektu potrzeba 3 mln złotych, ponad 30 tys. już jest. Zbiórkę można wesprzeć na portalu zrzutka.pl. (mt)