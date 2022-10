Można składać wnioski na projekty związane ze 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego

Październik 18, 2022

Tomasz Madras, Bohdan Paszkowski, fot. Michał Pawłowski/PUW Tomasz Madras, Bohdan Paszkowski, fot. Michał Pawłowski/PUW

Wojewoda podlaski zachęca do składania wniosków w ramach nowego programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Można otrzymać finansowanie projektów związanych ze 160. rocznicą wybuchu Powstania, przypadającą w 2023 roku.

– Program adresowany jest do instytucji kultury związanych z samorządami oraz organizacji pozarządowych. Granty, jakie można otrzymać, są w wysokości od 10 do 80 tys. zł. Nie chodzi tu o wielomilionowe projekty, jeżeli możemy zaczynać już od 10 tys. zł to nawet małe, lokalne NGO-sy mogą po nie sięgnąć i zrealizować swoje cele – powiedział wicewojewoda podlaski Tomasz Madras.

Czas na przygotowanie wniosków mija 4 listopada.

– Najważniejsze jest zaangażowanie lokalnej społeczności, więc chodzi o takie inicjatywy, jak warsztaty, konferencje, wytyczanie ścieżek edukacyjnych i historycznych związanych z Powstaniem Styczniowym czy gry terenowe – mówiła Małgorzata Mitura – pełnomocnik wojewody do spraw Programu Wieloletniego ‚Niepodległa’ na lata 2017 – 2022.

Budżet programu w całym kraju wynosi 4,5 mln złotych. (mt)