Można pomóc biebrzańskim zwierzętom. PB zachęca do dołączenia do zbiórki pieniędzy

Kwiecień 29, 2020

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Tylko 2 dni zostały, by wesprzeć ratowanie biebrzańskich zwierząt. Po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym, Politechnika Białostocka rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl – środki przeznaczy na ratowanie, leczenie i rehabilitację biebrzańskich zwierząt.

Akcję zainicjował Instytut Nauk Leśnych funkcjonujący na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, wspierany przez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej. Kierujący Instytutem dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB zaapelował: – Tereny wypalone praktycznie całkowicie pozbawione są owadów, płazów, gadów i drobnych zwierząt trzcinowych. Wiele z tych zwierząt jest okaleczonych i poparzonych. Stanowią łatwy cel dla drapieżników, które aktualnie mają „zastawiony stół”.

Wsparcie trafi do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach przy Biebrzańskim Parku Narodowym. Ośrodek działa od 2003 roku. W 2020 roku przy ośrodku powstał gabinet weterynaryjny „Leczniczówka”, aby nieść profesjonalną pomoc zwierzętom nieudomowionym. Kierujący Ośrodkiem dr Dawid Wójcik mówi: – Jesteśmy przygotowani do leczenia i rehabilitacji ptaków, ale trafią do nas także łosie, wilki i rysie. Ośrodek potrzebuje specjalistycznej wziewki do podawania sedacji, pozwalającej uspokoić zwierzęta i rozpocząć leczenie. Potrzebna jest woliera dla łosi, wilków i rysi, a także usg. Wójcik podkreśla, że do Ośrodka często trafiają zwierzęta w bardzo ciężkim stanie.

Do apelu o pomoc biebrzańskim zwierzętom dołączyła prof. Joanna Ejdys – prorektor ds. rozwoju PB.

– Sama w zeszłym roku przekonałam się jak ważne są tego typu ośrodki. Córka znalazła małego pisklaka i trzeba było zorganizować dla niego opiekę. Tego typu ośrodki są w takiej sytuacji potrzebne, nie tylko zwierzętom, ale również nam, ludziom, którzy dbają o zwierzęta i wiedzą jak one są w naszym środowisku potrzebne. Zachęcam do wpłat. Pomóżmy zwierzętom w Biebrzańskim Parku Narodowym – zaapelowała prof. Ejdys.



Obecnie na koncie akcji „Pomóżmy biebrzańskim zwierzętom” jest już ponad 30 tys. złotych. (mt/mc)