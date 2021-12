Można już zwiedzać Centrum Historii Politechniki Białostockiej

Grudzień 1, 2021

Są tu suwaki logarytmiczne, taśma z komputera Odra, żarówka Edisona, magnetofony, aparaty telefoniczne, a także obecnie skonstruowane przez studentów łaziki marsjańskie czy roboty – oficjalnie otwarto Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego.

Miejsce to znajduje się na Wydziale Mechanicznym w byłej Sali Senatu uczelni.

Kolekcja eksponatów związanych z dziejami Politechniki, prezentowana jest w 10 grupach tematycznych. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z historią powstania uczelni, jej tradycjami i symbolami.

W strefach Sala Senatu i Geneza prezentowane są między innymi historyczne i współczesne sztandary uczelni. Poznać tu można również historię jednego z pierwszych absolwentów Politechniki.

Znacząca część ekspozycji poświęcona jest kształceniu i pracy inżynierów (strefy Inżynier i Ludzie Politechniki ). Wśród eksponatów są kolekcje arytrometrów, suwaków logarytmicznych oraz szereg maszyn i urządzeń, którymi studenci, absolwenci i naukowcy PB posługiwali się w ciągu ostatnich 70 lat.

Eksponatami dokumentującymi pozanaukową działalność pracowników i studentów PB są zarówno flaga uczelni towarzysząca wyprawie w Himalaje, jak i liczne dyplomy, medale i puchary zdobywane podczas zawodów sportowych.

Patron Centrum Historii Politechniki Białostockiej jest inżynier Mirosław Bujanowski (1950-2017) – wieloletni pracownik techniczny Wydziału Elektrycznego, inicjator utworzenia muzeum uczelnianego, współtwórca eksponatorium Almaria znajdującego się na Wydziale Elektrycznym PB. Pasjonat, kolekcjoner przedmiotów, fotografii i wspomnień związanych z historią uczelni.

– Po 72 latach funkcjonowania uczelnia ma w końcu centrum historii. Prezentujemy tutaj tylko część naszego dorobku, na który składają się najróżniejsze osiągnięcia dydaktyczne i naukowe, to również praca całych pokoleń – nauczycieli, naukowców, studentów, absolwentów. W centrum przedstawiamy osiągnięcia, ale też to czym uczelnia się zajmuje, czym żyje, co stanowi jej DNA – mówiła rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Centrum Historii Politechniki Białostockiej może odwiedzić każdy w czwartki i piątki między 10.00 a 14.00. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne, obecnie konieczne jest wcześniejsze umówienie się na wizytę. (centrumhistorii@pb.edu.pl lub tel. 85 746 91 36). (ea)

