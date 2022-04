Można już korzystać z rowerów miejskich BiKeR

Kwiecień 1, 2022

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Na ulice Białegostoku wróciły BiKeR-y. Od 1 kwietnia z rowerów miejskich możemy także korzystać w gminach Juchnowiec i Choroszcz.

Użytkownicy mają do dyspozycji 58 stacji, a także 574 jednoślady standardowe, w tym 50 rowerów wyposażonych w foteliki dla dzieci, oraz 10 rowerów typu tandem i 20 rowerów dziecięcych.

– Z każdym kolejnym rokiem funkcjonowania BiKeRa przybywa amatorów miejskiego roweru, co bardzo nas cieszy. To ekologiczny, zdrowy i atrakcyjny sposób na przemieszczanie się po Białymstoku. Od 2014 roku prawie 100 tysięcy osób dokonało ponad 3,6 miliona wypożyczeń. Tylko w ubiegłym sezonie użytkownicy sieci BiKeR wynajmowali jednoślady przez prawie 99,5 tysiąca godzin – to ponad 11 lat ciągłego wynajmu jednego roweru, a do prawie 100-tysięcznej społeczności BiKeRa dołączyło 8 tysięcy nowych użytkowników – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Pierwsze 25 minut wypożyczenia jest darmowe. Za nieprzekraczającą godziny przejażdżkę zapłacimy złotówkę. Za pełną drugą godzinę zapłacimy 3 złote, za każdą kolejną 5 złotych.

To dziewiąty sezon BiKeR-a. Z rowerów będzie można korzystać do końca listopada. (mt)