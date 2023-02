Można jeszcze zapisać się na studia II stopnia na Politechnice Białostockiej

15 lutego, 2023

Politechnika Białostocka, fot. Michał Obrycki Politechnika Białostocka, fot. Michał Obrycki

Są jeszcze wolne miejsca na studiach II stopnia na Politechnice Białostockiej. Zainteresowani mają kilka dni na złożenie odpowiednich dokumentów.

– Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania na Politechnice Białostockiej na studiach II stopnia, żeby podnosić swoje kwalifikacje – mówi Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji uczelni. – Czasu jest niewiele. Do najbliższej soboty (18.02) włącznie należy zgłosić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i złożyć stosowne dokumenty – dodaje.

Pojedyncze wolne miejsca są m.in. na architekturze, budownictwie, gospodarce przestrzennej, elektrotechnice czy logistyce. (mt)