Można dołączyć do Studenckiego Forum Business Centre Club

Marzec 12, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Działające w Białymstoku Studenckie Forum Business Centre Club prowadzi nabór w swoje szeregi. To okazja do zdobycia cennej wiedzy i kontaktów.

– Jeśli ktoś czuje, że same studia to za mało, że chce robić coś więcej, to SFBCC jest idealnym miejscem. Ta organizacja stwarza ogromne możliwości. Członkowie dostają dużo integracji i szkoleń, poznają fajnych ludzi, zdobywają ogromną dawkę pewności siebie – mówi Magda Andrearczyk z SFBCC.

Osoby, które chcą dołączyć do SFBCC mogą się zgłaszać jeszcze do 15 marca.

– Stawiamy głównie na studentów. Szukamy osób chętnych do działania i otwartych na nowe wyzwania, bo jest to organizacja, w której naprawdę się działa – dodaje Monika Karska z SFBCC.

Studenckie Forum Business Centre Club działa na Uniwersytecie w Białymstoku i Politechnice Białostockiej. Skupia kilkudziesięciu członków. (mt/mc)