Można dołączyć do młodego Jury 15. MFFK ŻUBROFFKA

Marzec 2, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Gratka dla licealistów i studentów. Mogą dołączyć do jury Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych „ŻUBROFFKA”.

– Wystarczy napisać krótki esej na temat jednego z zaproponowanych przez nas filmów. Autorki i Autorzy trzech najciekawszych prac zasiądą w Jury pod przewodnictwem znanego polskiego krytyka filmowego i wybiorą najlepszy film spośród polskich konkursów 15. edycji Festiwalu – mówi Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

To wyboru jest 10 filmów. Wszystkie dostępne są tutaj. Tekst nie może przekroczyć 3 tys. znaków. Na jego wysłanie jest czas do 12 marca do północy. Wyniki zostaną ogłoszone 15 marca.

Wcześniej członkowie młodego Jury „ŻubrOFFki” wezmą udział w spotkaniu, podczas którego dowiedzą się, jak analizować filmy na najwyższym światowym poziomie. Spotkanie poprowadzą dr Tomasz Adamski (wykładowca, filmoznawca, prelegent, filmowiec, organizator wydarzeń i warsztatów filmowych) i dr Maciej Białous (socjolog filmu, wykładowca i prelegent).

Tegoroczna, 15. już edycja ŻUBROFFKI odbędzie się wyjątkowo w czerwcu. (mt/mc)