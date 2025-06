Mozambik, Nepal czy Fidżi – uczelnie z różnych części świata zaprezentowały się w Politechnice Białostockiej na „Cultural stand”

10 czerwca, 2025

Cultural Stand, fot. Hanna Kość Cultural Stand, fot. Hanna Kość

Uczelnie z ponad 20 krajów zaprezentowały się w Politechnice Białostockiej podczas „Cultural stand”. We wtorek (10.06) w Centrum Nowoczesnego Kształcenia można było dowiedzieć się o takich krajach jak Mozambik, Egipt, Gruzja, Hiszpania czy Kazachstan. Ponadto była to okazja do sprawdzenia możliwości wymiany i współpracy międzynarodowej, jak i spróbować regionalnych przysmaków.

Takie bezpośrednie spotkania z przedstawicielami uczelni partnerskich mają zachęcić studentów i wykładowców do podróży i nawiązywania międzynarodowych kontaktów, bo te często skutkują współpracą naukową i dydaktyczną.

– Naprawdę jest to niesamowita możliwość spotkania ludzi z innych części świata, którzy zajmują się, wydawać by się mogło, innymi rzeczami, lecz wszystko sprowadza się do jednego, czyli do nauki, do poszukiwania pewnych rozwiązań, do poprawienia jakości naszego życia – mówi dr inż. Piotr Rynkowski z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowiska Politechniki Białostockiej.

„Cultural stand” to element International Staff Week, czyli tygodnia międzynarodowej współpracy w Politechnice Białostockiej, na który przyjechało ponad 50 przedstawicieli zagranicznych uczelni. (hk)

Relacja Hanny Kość: