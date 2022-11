Movember – zapuść wąsy i umów się na badania profilaktyczne

Listopad 9, 2022

Kampania społeczna Movember, źródło: mat. pras. Kampania społeczna Movember, źródło: mat. pras.

Listopad to miesiąc solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego i rakiem jąder. To właśnie w tym miesiącu organizowana jest kampania społeczna Movember, która ma zwiększać świadomość na temat zdrowia intymnego mężczyzn i tym samym zachęcać ich do badań profilaktycznych.

Mężczyźni częściej niż kobiety, zaniedbują swoje zdrowie. Zgłaszają się do lekarza dopiero, kiedy wystąpią dolegliwości bólowe. Wielu panów nie przeprowadza regularnych badań profilaktycznych. A to właśnie wczesne wykrycie nowotworu daje szansę pełnego wyleczenia.

Obecnie większość nowotworów gruczołu krokowego wykrywana jest w stadium bezobjawowym – chorzy są diagnozowani w związku ze stwierdzeniem podwyższenia stężenia PSA lub trafiają do urologa z powodu objawów łagodnego przerostu gruczołu krokowego.

– Najczęstszym nowotworem męskim jest rak prostaty. W tej chwili jest to nowotwór, który wiedzie prym, jeśli chodzi o liczbę zachorowań. Na drugim miejscu jest nowotwór pęcherza moczowego, nowotwór nerki. Rzadsze są nowotwory jądra i nowotwory prącia. Natomiast te nowotwory w przeciwieństwie do raka prostaty czy raka nerki występują częściej u osób w młodszym wieku, dlatego też warto zwracać na nie uwagę i warto pamiętać o tym, że takie nowotwory również występują u mężczyzn – mówi lek. med. Kamil Kuć, specjalista onkologii klinicznej.

W ramach programu Profilaktyka 40PLUS osoby, które ukończyły 40 rok życia lub więcej mogą skorzystać z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych. Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn obejmuje między innymi badanie PSA – pozwalające wykryć raka prostaty. Badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu Profilaktyka 40PLUS pozwalają stwierdzić występowanie ryzyka poważnych chorób, mimo braku żadnych objawów.

Idea kampanii Movember polega na zapuszczaniu wąsów na znak solidarności, ale też, aby zapoczątkować dyskusję na temat profilaktyki oraz zachorowalności na nowotwory prostaty oraz jąder. (mt)

O nowotworach męskiego układu moczowo-płciowego opowiada lek. med. Kamil Kuć, specjalista onkologii klinicznej: