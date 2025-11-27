Movember na uczelni. „Zdrowy Andrzej” przypomina o męskiej profilaktyce

27 listopada, 2025

Zdrowy Andrzej, fot. Hanna Kość Zdrowy Andrzej, fot. Hanna Kość

„Zdrowy Andrzej” to andrzejkowa akcja profilaktyczna, w trakcie której studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zachęcali studentów Uniwersytetu w Białymstoku do dbania o zdrowie. Młodzi medycy mówili przede wszystkim o profilaktyce męskich nowotworów — jąder i prostaty, bo wykłady i badania były częścią kampanii #Movember, która promuje profilaktykę zdrowotną mężczyzn.

– Nowotwór jąder najczęściej dotyczy mężczyzn w wieku 20-35 lat, więc to jest bardzo młoda grupa wiekowa i tu trzeba o tym głośno krzyczeć, że to właśnie młodzi mężczyźni powinni się badać, powinni uskuteczniać samobadanie i powinni być co najważniejsze świadomi – tłumaczy Adrianna Kubat, studentka na kierunku lekarskim na Uniwersytecie w Medycznym w Białymstoku.

W trakcie akcji 'Zdrowy Andrzej’ studenci mogli także zrobić bezpłatne badania HPV, HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową, a także nauczyć się samobadania jąder i piersi. W trakcie akcji zwracano też uwagę na szkodliwość palenia i stosowania innych używek.

– Tematyka medyczna dla każdego człowieka powinna być w miarę bliska, ponieważ to się przyda, jak nie teraz, to w przyszłości. Im wcześniej takie pewne rzeczy można wykryć, to lepiej, bo lepiej zapobiegać niż leczyć.= podkreśla Mateusz Chmielewski z samorządu studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

w Polsce co roku diagnozuje się około 20 tysięcy nowych przypadków raka prostaty, a około 6 tysięcy mężczyzn umiera z jego powodu, dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie choroby, bo to daje szansę na skuteczne leczenie i zdrowie. (hk)

Relacja Hanny Kość: