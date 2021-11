Movember 2021. BCO zaprasza panów na bezpłatne badania profilaktyczne

Listopad 4, 2021

Listopad to miesiąc świadomości męskich nowotworów. Dlatego Białostockie Centrum Onkologii w ramach kampanii Movember 2021 organizuje bezpłatne badania profilaktyczne pod kątem raka jąder i raka gruczołu krokowego.

Panowie przed 45. rokiem życia będą mogli sprawdzić zdrowie swoich jąder dzięki bezbolesnemu badaniu USG, zaś pozostali wykonają przesiewowe badanie PSA, które oznacza poziom markera nowotworowego i wykrywa raka gruczołu krokowego.

– Po październiku, czyli miesiącu, który jest kojarzony z dbaniem o kobiety, następuje piękny listopad. Listopad w wykonaniu podlaskich mężczyzn będzie niesamowity. To oni wiedzą, że muszą się badać, wiedzą, że to badanie jest niezmiernie ważne i niezmiernie potrzebne. Chcielibyśmy, jako Białostockie Centrum Onkologii zachęcić wszystkich do badań profilaktycznych. Pododdział urologii, który funkcjonuje w ramach BCO gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług (…) Gdyby nie sponsorzy, gdyby nie zaangażowanie władz wojewódzkich, taka akcja nie mogłaby się odbyć. Musimy działać za pośrednictwem nowoczesnych komunikatorów, takich akcji niekonwencjonalnych po to, żeby te badania profilaktyczne upowszechnić – mówi Magdalena Borkowska, dyrektor BCO.

Na badania już można się zapisywać pod numerem infolinii 856646888. Zarówno badania USG, jak i przesiewowe testy poziomu PSA, nie wymagają żadnego przygotowania, poza zachowaniem higieny osobistej. Skierowanie jest niepotrzebne.

– Radzę regularne wizyty i badania w poradni urologicznej. One zwiększają prawdopodobieństwo wczesnego wykrycia i skutecznego leczenia raka gruczołu krokowego, raka nerki, pęcherza moczowego i jądra. Zachęcam wszystkich panów po 45. roku życia do wizyt u urologa, w celu zbadania gruczołu krokowego i badania PSA. Takie wizyty powinny się odbywać raz w roku. Młodszych pacjentów zachęcam do samobadania w kierunku raka jądra. Radziłbym raz w miesiącu takie samobadanie, podczas którego należy zbadać jądra, zwrócić uwagę, czy są jakieś nierówności, bolesność. Jeżeli pojawiło się coś nowego, bądź nie jesteśmy pewni, czy są tam jakieś zmiany, należy udać się do urologa – zaapelował dr n. med. Mariusz Ciemerych, kierownik Pododdziału Urologii BCO.

Ambasadorem akcji #szybcyizdrowi w ramach kampanii Movember 2021 jest Jarosław Kazberuk, kierowca, pilot rajdowy, sportowiec związany z Podlasiem.

– Jestem kierowcą rajdowym i wiem, że w rajdach liczy się czas i błyskawiczna reakcja, dlatego Panowie, zachęcam do przeglądu technicznego i tym razem nie mam na myśli Waszych aut. Każdy z Was, już od 40-tego roku życia, powinien regularnie się badać i zgłaszać do urologa, bo może okazać się, że będzie to „przegląd techniczny”, który uratuje Wam życie – apelował Jarosław Kazberuk.

Nowotwór gruczołu krokowego jest najczęstszym wśród mężczyzn. (mt)