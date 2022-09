Motoserce, piknik rodzinny – ten weekend warto będzie spędzić na Politechnice Białostockiej

Wrzesień 15, 2022

Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Dużo będzie działo się w ten weekend (17-18.09) na Politechnice Białostockiej. W sobotę na kampusie uczelni czeka nas ogólnopolska akcja zbiórki krwi Motoserce, w niedzielę zaś piknik rodzinny.

Motoserce odbędzie się po pandemicznej przerwie. Organizatorzy liczą na dawców, którzy podzielą się krwią.

– Tego cennego płynu nigdy dość. W tym roku Motoserce robimy we wrześniu, bo właśnie teraz tej krwi potrzeba najbardziej. Wcześniej Motoserce odbywało się w kwietniu, na rozpoczęcie sezonu motocyklowego. W tym roku postanowiliśmy zmienić termin tej imprezy – mówi jeden z organizatorów Motoserca, Marcin Chamerliński z Road Runners MC Poland.

Krew będzie można oddać w ambulansie, który zaparkuje na parkingu Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB. Tam też będzie rozstawiona scena, na której wystąpią zespoły takie jak: Moralizacja, Amper Bande, Jack Kill Project i Godzina 12. Będzie można wziąć udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy medycznej, obejrzeć pokazy szkół nauki jazdy na motocyklach czy zobaczyć zabytkowe motocykle i autobusy.

Niedziela to piknik rodzinny z mocą atrakcji. Będą dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, czy wystawa samochodów. Będzie też kino plenerowe i turniej karaoke. Rodzinna niedziela na Politechnice Białostockiej to też okazja do zapoznania się z osiągnięciami i wynalazkami, które zaprezentują członkowie studenckich kół naukowych.

W weekend na Politechnice Białostockiej będą prezentowane również maszyny skonstruowane przez studentów Wydziału Mechanicznego PB – monster truck i najnowszy bolid CMS-08. (mt)

Harmonogram Motoserca:

9:00 – Start imprezy i donacji krwi

9:45 – Konkurencja – Głośny wydech

10:00 – Zespół BIES

10:45 – Konkurencja – Wolna jazda

11:00 – Zespół TheMoralizacja

11:45 – Konkurencja – Byk

11:45 – Pokaz Winland

12:00 – Zespół Amper Bande

13:00 – Parada

13:45 – Pokaz Stunt

14:00 – Zespół Jack Kill Project

14:00 – Konkurencja – Taczka slalom

14:00 – Konkurencja Rzut oponą

14:45 – Wyniki konkurencji – wręczenie nagród

15:00 – Zespół Godzina 12

16:00 – Zakończenie imprezy i donacji krwi