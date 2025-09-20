Motoserce 2025 w Białymstoku – motocykliści oddali krew i wsparli potrzebujących

20 września, 2025

fot. Paweł Cybulski

W sobotę na kampusie Politechniki Białostockiej po raz kolejny kierowcy jednośladów pożegnali motocyklowy sezon i oddali krew. Parking za Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku wypełniły setki motocykli, a wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji Motoserce 2025. To już siedemnasta edycja akcji, w którym motocykliści z Podlasia pokazują, że ich pasja do jednośladów idzie w parze z wielkim sercem i chęcią niesienia pomocy.

Motocykliści oddają krew – bezcenny dar życia

Idea akcji Motoserce od lat pozostaje niezmienna – uczestnicy dzielą się tym, co najcenniejsze, czyli krwią. Trafia ona do szpitali, gdzie często ratuje ludzkie życie. Podczas tegorocznej edycji w Białymstoku krwiodawcy mogli oddać krew w budynku, w którym na co dzień uczą się przyszli inżynierowie budownictwa. Zainteresowanych nie brakowało, a frekwencja ponownie udowodniła, że Podlasie ma ogromne serce.

Warto przypomnieć, że w szesnastu poprzednich edycjach w całej Polsce zebrano aż 40 230 litrów krwi, a tylko w 2024 roku w Białymstoku oddano jej 124 litry.

Pokazy, motocykle i atrakcje dla całych rodzin

Motoserce w Białymstoku to nie tylko zbiórka krwi, ale również festyn pełen atrakcji. Na parkingu Politechniki odbywały się widowiskowe pokazy. Swoje umiejętności zaprezentowali m.in.:

członkowie Klubu Karate Sawicki ,

karatecy z White Bears Team ,

strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku ,

grupa Wikingów Winland, którzy przenieśli widzów w świat dawnych wojowników.

Ogromne zainteresowanie wzbudziła także wystawa motocykli Królów Szos. Publiczność mogła podziwiać zarówno klasyczne, zabytkowe jednoślady, jak i nowoczesne maszyny. Zwieńczeniem wydarzenia była tradycyjna parada motocyklistów ulicami Białegostoku, która przyciągnęła uwagę mieszkańców miasta.

Motoserce – kiedy pasja łączy się z pomocą

Motoserce 2025 w Białymstoku pokazało, że motocykliści potrafią nie tylko wspólnie cieszyć się swoją pasją, ale także realnie wspierać potrzebujących. To wydarzenie, które łączy integrację środowiska motocyklowego z promocją idei krwiodawstwa i wartości prospołecznych.