Motoserce 2023 biło na kampusie Politechniki Białostockiej. Oddano ponad 100 litrów krwi [zdjęcia]

16 września, 2023

Motoserce 2023/Fot. A. Topczewska Motoserce 2023/Fot. A. Topczewska

Mocno i głośno biło w sobotę (16.09) Motoserce na kampusie Politechniki Białostockiej. Kilkaset maszyn, ryk silników i 103 litry krwi oddane podczas kolejnej edycji tego wyjątkowego wydarzenia.

Na kampusie PB dopisała pogoda i goście. Pojawili się fani jednośladów – od ścigaczy po harleye i cruisery, a nawet skutery. Honorowa akcja zbiórki krwi jednocześnie była Podlaskim Motocyklowym Zakończeniem Lata.

Podczas imprezy odbyły się pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy, wystawy starych motocykli, starych pojazdów, również tych które ma w swoich zbiorach Politechnika Białostocka. Były inscenizacje walk wojów, pokazy stuntu, sztuki walki, konkursy i konkurencje motocyklowe z nagrodami. Atrakcją wydarzenia była parada motocykli ulicami Białegostoku.

Jak podkreślają motocykliści, Motoserce to również zlot pasjonatów, okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i pochwalenia się swoimi maszynami.

– Głośne to Motoserce, ale to oto chodzi. Po raz drugi Motoserce gości na PB, a właściwie to my mamy okazję przytulić Motoserce do serca po raz kolejny. W ubiegłym roku to było to duże wydarzenie, w tym roku gości jest jeszcze więcej. Bardzo się cieszę, wygląda to imponująco – mówiła prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Marcin Chamerliński „Hammer” z Road Runners MC Poland, jeden z organizatorów Motoserca 2023 cieszy się, że dopisała pogoda. – Odwiedziło nas mnóstwo osób, impreza przerodziła się w piknik rodzinny i oto chodzi. Wiele osób jest po raz kolejny, wielu po raz pierwszy, to magia tej imprezy.

Od początku imprezy ustawiały się kolejki do punktów oddawania krwi: w krwiobusie oraz w budynku Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Akcja ważna i potrzeba – jednogłośnie przyznają dawcy na motorach. Warto pomagać.

Podczas tegorocznej edycji Motoserca 229 dawców oddało w sumie 103 litry krwi.

Organizatorem wydarzenia byli: Kongres Polskich Klubów Motocyklowych. Kluby z Podlasia to: Road Runners MC, No Name MC, Vulcaneria MC, Buddies FG, Retro Riders FG i God’s Guard. Wydarzeniu jak co roku patronowało Radio Akadera.

Relację przygotowała Aneta Topczewska: