MotoOrkiestra na Torze Białystok – emocje, ryk silników i pomoc WOŚP. Zobacz zdjęcia!

25 stycznia, 2025

Sobotni poranek na Torze Białystok przyciągnął tłumy mieszkańców miasta – zarówno młodszych, jak i starszych. Wszystko za sprawą MotoOrkiestry, wyjątkowej imprezy organizowanej we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, East Side Drift oraz Moto Fretką. Od rana do godziny 16 tor tętnił życiem, a odwiedzający mogli liczyć na moc motoryzacyjnych wrażeń.

Driftingowe emocje i niezapomniane przejażdżki

Główną atrakcją MotoOrkiestry były przejażdżki z najlepszymi kierowcami driftingowymi. Za symboliczną wpłatę do puszki WOŚP uczestnicy mieli okazję zasiąść na miejscu pasażera i przeżyć emocjonującą podróż poślizgiem. Jak zapowiadali organizatorzy, radość uczestników rosła wprost proporcjonalnie do wychylenia tylnej osi pojazdu.

Na torze pojawiło się mnóstwo fanów driftu, ale i osoby, które chciały po prostu podziwiać widowiskowe popisy kierowców. Głośny ryk silników i zapach palonej gumy sprawiły, że wydarzenie przyciągnęło uwagę nawet tych, którzy na co dzień nie interesują się motoryzacją.

Atrakcje nie tylko dla fanów motoryzacji

MotoOrkiestra to jednak nie tylko drift. Organizatorzy zadbali również o dodatkowe atrakcje. Wśród nich znalazły się odwiedziny Bolidu Cerber Motorsport – owoc pracy Studenckiego Koła Naukowego działającego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Zespół Cerber Motorsport zaprezentował swój bolid wyścigowy, będący efektem zaawansowanego projektu inżynieryjnego. Studenci opowiadali o procesie projektowania i budowy pojazdu, który bierze udział w prestiżowych zawodach Formuła Student. To była wyjątkowa okazja, by z bliska przyjrzeć się bolidowi, który zdominował Formula Student Poland, oraz zawody w Austrii i Czechach.

Przejazd Bolidem CMS-09 możesz licytować TUTAJ

Wspólna zabawa i szczytny cel

MotoOrkiestra to impreza, która łączy emocje motoryzacyjne z pomaganiem. Wpłaty do puszek WOŚP wspierają tegoroczny cel zbiórki, a pozytywna atmosfera na torze zachęcała do uczestnictwa całe rodziny.

Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego z Motoorkiestry 2025: