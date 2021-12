MotoMikołaje zakończyli kwesty. Do puszek zebrano ok. 55 tys. złotych

Listopad 30, 2021

źródło: MotoMikołaje Białystok źródło: MotoMikołaje Białystok

Prawie 55 tys. złotych udało się zebrać podczas weekendowych kwest w ramach akcji MotoMikołaje. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup świątecznych paczek dla wychowanków domów dziecka.

Przekazanie upominków zaplanowano na najbliższą niedzielę, 5 grudnia.

– Wszystkich motocyklistów i nie motocyklistów zapraszam w strojach mikołajowych. Pojedziemy do Folwarki Nadawki, gdzie spotkamy się z naszymi podopiecznymi. Zostaną tam rozdane prezenty, będą konkursy i dobra zabawa. To już grudzień, więc różnie może być z motocyklami. Staramy się jednak, żeby co roku było to około stu maszyn, żeby to był fajny przejazd, żeby narobić trochę hałasu – mówi MotoMikołaj Cezary Białous.

Zebrana dotąd kwota jeszcze wzrośnie. Wciąż trwa zbiórka pieniędzy na portalu zrzutka.pl. MotoMikołaje planują także licytacje fantów. (mt)