MotoMikołaje wracają do gry. Już w najbliższy weekend zorganizują kwesty na rzecz wychowanków z domów dziecka

Listopad 23, 2021

źródło: MotoMikołaje Białystok

Już dziewiąty rok z rzędu MotoMikołaje będą zbierać pieniądze na zakup paczek świątecznych dla wychowanków domów dziecka. Spotkamy ich w najbliższy piątek i sobotę (26-27.11) w sklepach znanej marki, a także w jednym z centrów handlowych w Białymstoku.

Zbiórki odbywać się będą w dziewięciu sklepach marki Lidl – przy ul. Bitwy Białostockiej 2A, przy ul. Jesionowej 1A, przy ul. Trawiastej 1A, przy ul. Nowowarszawskiej 6, przy ul. Antoniuk Fabryczny 54, przy ul. Pogodnej 63A, przy al. Jana Pawła II 61, przy ul. Sowlańskiej 1A oraz przy ul. Słonecznikowej 4. Kwesty zaplanowano także w Galerii Jurowiecka.

– Na miejscu będzie można kupić koszulki, kubki, torby z logo naszej akcji lub po prostu wrzucić datek do puszki – mówi MotoMikołaj Cezary Białous. – Będzie też wystawa motocykli, przy których będzie można zrobić sobie zdjęcie. Na niektóre maszyny będzie też można usiąść. Zapraszam serdecznie – dodaje Cezary Białous.

W ubiegłym roku, pomimo pandemii, akcję udało się przeprowadzić. Zebrano wówczas blisko 83 tys. złotych. Co roku oprócz świątecznych paczek, za zgromadzone pieniądze, udaje się też zakupić potrzebny placówkom sprzęt, czy przeprowadzić też drobne inwestycje.

– Co roku oprócz małych upominków dla dzieci, kupujemy też do tych placówek sprzęty AGD i RTV. Za zebrane pieniądze udaje się także przeprowadzić remonty placówek, czy kupić meble. Co roku staramy się zebrać jak najwięcej pieniędzy, by jak najwięcej tych potrzeb zrealizować – dodaje MotoMikołaj Cezary Białous.

Wielki finał akcji odbędzie się 5 grudnia. Tego dnia MotoMikołaje przejadą w uroczystej paradzie z Białegostoku do Folwarku Nadawki, gdzie odbędzie się spotkanie z dziećmi.

Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. Akcję można też wesprzeć tutaj. (mt)