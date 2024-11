MotoMikołaje 2024 – Białystok pomaga dzieciom!

23 listopada, 2024

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Już dziś, 23 listopada, wystartowała jedna z najbardziej wyjątkowych akcji charytatywnych w Białymstoku – MotoMikołaje 2024. To coroczna inicjatywa, która łączy pasję do motocykli z potrzebą niesienia pomocy dzieciom. Tegoroczna edycja skupia się na wsparciu dzieci z Domów Dziecka w Białymstoku, Krasnem, Supraślu oraz Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach.

Pierwszy etap akcji to zbiórki organizowane przez MotoMikołajów w wybranych sklepach LIDL na terenie Białegostoku. Wolontariusze będą tam czekać od godziny 10:00 do 20:00, umożliwiając każdemu mieszkańcowi wsparcie akcji poprzez darowiznę.

Program MotoMikołaje 2024

MotoMikołaje zapraszają do udziału w kolejnych wydarzeniach:

Kwesty charytatywne:

23 listopada – zbiórki w sklepach LIDL.

– zbiórki w sklepach LIDL. 29 i 30 listopada – kwesty w Galerii Jurowieckiej, Alfie i Atrium Biała.

Wielki finał:

Finał akcji odbędzie się 7 grudnia 2024 r. i zapowiada się naprawdę wyjątkowo:

9:30 – zbiórka uczestników pod MotoPubem przy ul. Młynowej 14.

– zbiórka uczestników pod MotoPubem przy ul. Młynowej 14. 11:00 – start kolorowej parady MotoMikołajów w kierunku Folwarku Nadawki.

– start kolorowej parady MotoMikołajów w kierunku Folwarku Nadawki. 11:30–14:30 – spotkanie z dziećmi z Domów Dziecka w Folwarku Nadawki, w programie: Wręczenie paczek świątecznych, Wspólne ognisko, Animacje, gry i zabawy, Fotobudka.

– spotkanie z dziećmi z Domów Dziecka w Folwarku Nadawki, w programie: 18:00 – koncert podsumowujący akcję w Klubie Muzycznym Sześcian.

Dlaczego warto?

MotoMikołaje to inicjatywa, która przez lata zyskała ogromną popularność i sympatię mieszkańców Białegostoku. W poprzednich edycjach udało się zebrać fundusze na prezenty świąteczne oraz zorganizować niezapomniane chwile radości dla dzieci. Tegoroczna edycja to kolejna okazja, by pokazać, że mieszkańcy Białegostoku mają wielkie serca.

Organizatorzy zachęcają wszystkich do włączenia się w akcję – każda pomoc się liczy! (pc)