Wiadomości

17 września, 2025

Moto Serce 2025 w Białymstoku – parada motocykli i zbiórka krwi

Jacek Borowski Jacek Borowski – współorganizator Motoserce 2025 fot. Paweł Cybulski
Kampus Politechniki Białostockiej ponownie wypełni się warkotem silników i dobrymi sercami. Już po raz 17. w stolicy Podlasia odbędzie się Moto Serce, największa w Polsce charytatywna akcja motocyklistów połączona ze zbiórką krwi i widowiskową paradą.

 

Moto Serce – tradycja pomocy i motocyklowej pasji

Moto Serce to ogólnopolska inicjatywa rozpoczęta w 2009 roku przez kluby zrzeszone w Polskim Kongresie Klubów Motocyklowych. Celem wydarzenia jest promocja honorowego krwiodawstwa oraz integracja środowiska motocyklistów.

W Białymstoku akcja organizowana jest od samego początku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Do tej pory w ramach wszystkich edycji udało się zebrać ponad 40 tysięcy litrów krwi.

Program Moto Serca 2025 w Białymstoku

Impreza wystartuje o godzinie 9:00 i potrwa do 16:00. Na uczestników czeka bogaty program pełen atrakcji:

  • 9:00 – rozpoczęcie imprezy

  • 9:00 – msza święta w Parafii pw. Matki Kościoła przy ul. Pogodnej w Białymstoku

  • 10:15–10:45 – pokaz karate Klubu Sawicki

  • 11:00 – pokaz Straży Pożarnej Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku

  • 11:45–12:15 – pokaz karate Klubu White Bears Team

  • 12:15 – pokaz grupy Winland – Wikingowie

  • 13:00–13:45 – parada motocyklowa ulicami Białegostoku

  • 14:00–15:30 – konkursy z nagrodami

  • 9:00–15:00 – zbiórka krwi

  • 16:00 – oficjalne zakończenie imprezy

Parada motocyklowa i zbiórka krwi

Jednym z najważniejszych punktów imprezy będzie parada motocyklowa, w której wezmą udział setki motocyklistów z całego regionu. To nie tylko widowisko dla mieszkańców, ale także symboliczny przejazd na zakończenie motocyklowego sezonu. Równolegle prowadzona będzie zbiórka krwi, która co roku pozwala uratować życie setkom osób. Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców i motocyklistów uda się pobić zeszłoroczny rekord.

Posłuchaj rozmowy z Jackiem Borowskim – współorganizatorem białostockiej edycji Motoserca:

